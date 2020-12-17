Rize'de ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı - Son Dakika

Rize'de ahırdan kaçan inek sahibine zor anlar yaşattı

RİZE - Rize'de ahırdan kaçan bir inek, yaklaşık 3 kilometre karayolunda ilerleyerek kendisini yakalamak isteyen sahibine zor anlar yaşattı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde ahırından kaçan bir inek Çayeli- Büyükköy karayolunda yaklaşık 3 kilometre boyunca kaçtı. İneğinin kaçtığını fark eden sahibi ise kamyonet aracıyla ineğe müdahale etmeye çalıştı. Aracı ile ineğin önünü kesmeye çalışan vatandaş, ineğini yakalamak istese de ilk müdahalesinde başarılı olamadı. Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonucunda inek sıkıştırılarak yakalandı. Yaşanan 0 anlar bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.