Rize'de "akıllı saat" uygulaması hayata geçirildi - Son Dakika

Rize'de "akıllı saat" uygulaması hayata geçirildi

09.10.2020 16:15
Rize'de

Rize'de alzheimer hastası, zihinsel engelli vatandaşlar ile küçük yaşta çocukların çeşitli sebeplerle evlerinden ayrılarak kaybolmaları durumunda yerlerinin tespit edilmesini hedefleyen "Akıllı Saat Projesi" başlatıldı.

Rize'de alzheimer hastası, zihinsel engelli vatandaşlar ile küçük yaşta çocukların çeşitli sebeplerle evlerinden ayrılarak kaybolmaları durumunda yerlerinin tespit edilmesini hedefleyen "Akıllı Saat Projesi" başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında ilk etapta jandarma sorumluluk bölgesinde 24 ihtiyaç sahibinin tespit edilerek temin edilen akıllı saatlerin teslimine başlandığı belirtildi.

İlk akıllı saatin Vali Kemal Çeber tarafından aileye teslim edildiği vurgulanan açıklamada, Çeber'in şu ifadeleri yer aldı:

"Valiliğimiz tarafından başlatılan ve İl Jandarma Komutanlığımız koordinesinde gerçekleştirilen Akıllı Saat Projesini çok önemsiyorum. Bu proje ile birlikte kaybolma riski bulunan vatandaşlarımıza ulaşmamız çok daha kolay olacak. Vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşayabileceği olumsuzlukları da engellemiş olacağız. Gelişen teknolojinin bizlere getirdiği avantajları güzel bir şekilde kullanarak vatandaşlarımıza hizmet vermekten çok mutluyuz."

Akıllı saatlerin ilçelerde kaymakamlar ve jandarma ekipleri tarafından belirlenen kişilere ulaştırılacağı kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Engelli, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de 'akıllı saat' uygulaması hayata geçirildi - Son Dakika

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