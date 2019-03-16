Son Dakika Haberleri: Rize'de Amatör Maçta Olay Çıktı

Rize'de Amatör Maçta Olay Çıktı

1 saat önce

Rize Süper Amatör Küme'de 1-1'lik Güneyspor-Çamlıhemşin Belediyespor maçının ardından olay çıktı.

Rize'de Amatör Maçta Olay Çıktı, System.String[]
Rize Süper Amatör Küme'de 1-1'lik Güneyspor- Çamlıhemşin Belediyespor maçının ardından olay çıktı.

Çayeli İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından futbolcu Akif Yılmaz, hakemin üzerine yürüyünce saha karıştı. Hakemin üzerine yürüyen futbolcusu Akif Yılmaz'a engel olmak isteyen Çamlıhemşin Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Çamanka dengesini kaybederek yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan Çamanka, oyuncusunu sakinleştirmeyi güçlükle de olsa başardı. Olaylar güvenlik güçlerinin araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden bastırılırdı.

Güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştırıldı. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:55 Kaynak: İHA

Çayeli, Çamlıhemşin, Rize, 3. Sayfa
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