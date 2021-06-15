Rize'de anaokulu öğrencilerinin yaptığı resimler çocuk acil servisinin duvarlarını süsledi - Son Dakika

Rize'de anaokulu öğrencilerinin yaptığı resimler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisinin duvarlarını renklendiriyor.

Gülbahar Hatun Anaokulunda görevli okul öncesi öğretmenleri Zühal Gür Yazıcı ve Tuğba Alparslan, çocuk acil servislerindeki resim ve fotoğrafların yaş gruplarına uygun olması için çalışma başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi yetkilileri öncülüğünde yürütülen çalışmada, acil serviste yer alan yabancı film kahramanlarının fotoğrafları kaldırıldı.

Çalışma kapsamında 30 anaokulu öğrencisi, öğretmenlerinin de desteğiyle hayallerini resmetti. Anaokulu Müdürü Cemil Metoğlu ise Türk masal kahramanı Keloğlan, Nasreddin Hoca ve orta oyuncuları Karagöz ve Hacivat gibi karakterlerin resimlerini yaptırdı.

Bir ay sonunda çocukların yaptığı 90 resim ile diğerleri, öğretmenler ve sağlık çalışanlarının yardımıyla çocuk acil servisinin duvarlarına asıldı.

Gülbahar Hatun Anaokulu Müdür Yardımcısı Fatma Gürlük, AA muhabirine, acil servise çocuklarını getiren öğretmenlerin görüntü eksikliğini fark etmesiyle çalışmanın planlandığını, ilgililerin de projeyi sahiplenerek destek verdiğini söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinden olumsuz etkilenen çocukların hastaneye geldiklerinde mutsuz olduklarını belirten Gürlük, "Onların daha güzel bir ortamda karşılanması, daha rahat ve mutlu hissetmelerini sağlamak adına projeyi gerçekleştirdik. Çocukların kullandığı bir alanı kendilerinin süslemesinin daha güzel olacağını düşündük. Sonuçta güzel ürünler ortaya çıkarken çocuklar da mutlu oldu." dedi.

Zühal Gür Yazıcı ise acil servise geldiklerinde duvarlardaki resim ve fotoğrafların çocukların gelişimine olumlu katkı sunması için çalışma yapmaya karar verdiklerini, projenin onaylanmasıyla çocuklarla çalışmaya başladıklarını anlattı.

Her çocuk için bir pano hazırladıklarını ifade eden Yazıcı, "Resmileri hazırladıktan sonra çocuklarla boyadık. Çocuklarımız tek tek özenle çalıştı. Pandemi sürecinde hastaneler biraz daha korkulan yerler oldu. Çocukların gözünde bazı şeyler çok büyümeye başladı. Bu olumsuzlukları gidermek, çocuklarımızı sosyal sorumluluk projesine dahil etmek için bu çalışmayı gerçekleştirdik." dedi.

"Boyamak, resim yapmak, dünyayı güzelleştirmek çocuklara daha çok yakışıyor"

Tuğba Alparslan ise çocuğun elinin değdiği her yerin ne kadar güzel olacağını göstermeyi amaçladıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çocuklarla beraber çalıştık ve hepimiz çok zevk aldık. Boyamak, resim yapmak, dünyayı güzelleştirmek çocuklara daha çok yakışıyor. Umarım hedeflediğimizi yapmışızdır. Hastanelerin çocuklar üzerinde bir olumsuz etkisi vardı, onu yok etmek amacımız. Çocuklar gelip güzel resimleri görünce umarım tebessüm ederler. Tebessümün sebebi olmak bizleri mutlu ediyor."

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Ömer Acar da bölümü çocukların kullanmasından dolayı böyle bir yol izlediklerini belirterek, emeği geçen çocuklar ile öğretmenlerine teşekkür etti.