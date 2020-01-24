Rize'de aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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Rize'de aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi
47 dakika önce
Rize'de akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı merkeze bağlı yüksek kesimlerde etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
Rize'de akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı merkeze bağlı yüksek kesimlerde etkili oldu.
Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı Rize merkeze bağlı yüksek kesimlerde ekili oalrak ulaşımda aksamalara neden oldu. Zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkan sürücüler kar nedeniyle yolda kalarak oldukları yerden hareket edemezken Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kar yağışı araladıkça kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. - RİZE
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