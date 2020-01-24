Rize'de aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Rize'de aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi

47 dakika önce

Rize'de akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı merkeze bağlı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Rize'de aniden bastıran kar hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Rize'de akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı merkeze bağlı yüksek kesimlerde etkili oldu.


Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı Rize merkeze bağlı yüksek kesimlerde ekili oalrak ulaşımda aksamalara neden oldu. Zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkan sürücüler kar nedeniyle yolda kalarak oldukları yerden hareket edemezken Rize İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kar yağışı araladıkça kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. - RİZE

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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