Rize'de anneler günü için 'çay makası' hediyesi gülümsetti - Son Dakika

Rize'de anneler günü için 'çay makası' hediyesi gülümsetti

RİZE - Anneler günü ülke genelinde kutlanıyor. Alınan hediyelerden çok hatırlanmak elbette ki Anneleri mutlu eden en önemli şey. Ancak alınan bazı hediyeler anneleri mutlu ettiği kadar da güldürüyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan tulum sanatçısı Caner Parlağı Anneler Günü dolayısıyla annesi Zeliha Parlağı'ya farklı bir hediye aldı. Farklı bir hediye almak için harekete geçen Caner Parlağı, yaklaşan yaş çay sezonu öncesi en çok kullanılan materyal olan çay makasını bir kutu içerisinde annesine hediye etti. Hediye karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Anne Zeliha Parlağı oğluna teşekkür etti.