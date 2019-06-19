Rize'de araç dereye uçtu: 1 yaralı
2 saat önce
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada Sabit U. İsimli şahıs, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla beraber dereye uçtu.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
'nin Çayeli
ilçesinde meydana gelen kazada Sabit U. İsimli şahıs, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla beraber dereye uçtu.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.00 sıralarında Çayeli ilçesi Seslidere Köyü Mevkiinde meydana geldi. Çayeli istikametinden Kaptanpaşa istikametine seyir halinde olan Sabit U. (65) yönetimindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybederek Madenli
Vadisi'ndeki Büyükdere
'ye uçtu. Kazayı gören olay yerindeki vatandaşlar 112 Acil Servis
Ekipleri'ne ve İtfaiye
ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Sabit U.'yu araçtan çıkararak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, yaralı Sabit U.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. - RİZE
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