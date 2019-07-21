Son Dakika Haberleri: Rize'de araç köprüden dereye düştü: 2 yaralı
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Rize'de araç köprüden dereye düştü: 2 yaralı

23 dakika önce

Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Rize'de araç köprüden dereye düştü: 2 yaralı, System.String[]
Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Cimil yaylasında saat 10: 30 sularında meydana geldi. Derenin üzerinde bulunan köpründen geçmeye çalışan 34 UL 2772 plakalı aracı kullanan Fazlı Pehlivan (71) direksiyon hakimiyetini kaybedince araç dereye düştü. Fazlı Pehlivan ve araçta bulunan Ayşe Pehlivan (70) ters tüşen aracın içerisinde sıkıştı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ve İDAK yetkilileri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak çevredeki hastanelere getirilrken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE
İkizdere, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:14 Kaynak: İHA
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