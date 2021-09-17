Rize'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Rize'de araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu içerisinde bulunan karı koca yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu içerisinde bulunan karı koca yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ilçeye bağlı Balıkçı köyünde meydana geldi. İsmail Babal yönetimindeki 53 AAM 286 plakalı araç şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından araç şoförü İsmail Babal ve eşi Nuran Babal, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - RİZE

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