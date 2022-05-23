Rize'de arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Rize'de arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı

23.05.2022 16:31
Rize'de arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı

Rize'de düzenlenen operasyonda, arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgenin içerisinden uyuşturucu madde çıktı.

Rize'de düzenlenen operasyonda, arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgenin içerisinden uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Rize'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda durdurulan bir aracın bagaj kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın bagajında bulunan kolinin içerisindeki elektrikli süpürgesinin haznesinde 1 kilo 950 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

Rize'de arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Rize'de arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı

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Rize'de otomobildeki elektrik süpürgesine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi Rize'de otomobildeki elektrik süpürgesine saklanmış 1 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ve madde ele geçirildi Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda hap ve madde ele geçirildi
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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