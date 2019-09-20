Rize'de aranan 15 şahıs yakalandı
33 dakika önce
Rize'de aranan şahıslara yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:38 Kaynak: AA
Rize'de aranan şahıslara yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında arama kararı bulunan kişilere yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, il genelinde 611 şahsın kimlik kontrolünden geçirildiği belirtildi.
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