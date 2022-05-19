Rize'de arızalanan taş yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Rize'de arızalanan taş yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

19.05.2022 18:21
Rize'de arızalanan taş yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Rize'nin Çayeli ilçesindeki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesindeki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Kemer köyü mevkisindeki tünelde, sürücüsü öğrenilemeyen 53 ABR 168 plakalı taş yüklü kamyon arızalandı.

Sürücünün yol kenarına park ettiği araca Nusret Göral yönetimindeki 53 ABP 811 plakalı taş yüklü kamyon çarptı.

Araçta sıkışan Göral, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan Göral, Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Çayeli, Kemer, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de arızalanan taş yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de arızalanan taş yüklü kamyona çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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