Rize'de Asayiş

Rize
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından Şubat ayı içerisinde yakalama emri çıkartılan 613 kişi gözaltına alınırken, 51'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla 1- 28 Şubat
2019 tarihleri arasında yürütülen faaliyetler neticesinde, TEM
, Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik
olaylarına karışan, ayrıca adli makamlarca haklarında "Yakalama Emri" verilen toplam 613 kişi yakalandı. Yakalanan 613 şahıstan 51'i sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Söz
konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda ise 26 adet Tabanca, 18 adet Tabanca Şarjörü, 222 adet Tabanca Fişeği, 1 adet Av Tüfeği, 24 adet Av Tüfeği Fişeği, 4 adet Şarşör Kütüğü, 2 adet Kurusıkı Tabanca, 5 adet Kurusıkı Tabanca Fişeği ele geçirilirken 4 adette Bıçak ele geçirildi. Ayrıca 2 kilo 624 Gram Esrar, 2 Gram Metamfetamin, 3 kilo 331 Gram Skunk, 16 adet Extacy Hap, 2 adet Sentetik ecza, 15 bin 666 Paket Kaçak Sigara, 265 Şişe Kaçak İçki, 22 Kilo 50 Gram Kaçak Tütün ve 1 adet Sahte Kimlik Kartı, 1 adet Sahte Silah Taşıma Ruhsatı ele geçirilerek adli makamlara teslim edildi.
Rize İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamayla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların hız kesmeden devam ettiği dile getirildi. - RİZE