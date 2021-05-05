Rize'de asayiş olayları - Son Dakika

Rize'de asayiş olayları

Rize Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında nisan ayı içerisinde yürütülen asayiş çalışmalarında 483 kişi hakkında işlem yapıldı, 52 kişi ise tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında nisan ayı içerisinde yürütülen asayiş çalışmalarında 483 kişi hakkında işlem yapıldı, 52 kişi ise tutuklandı. Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, nisan ayı içerisinde icra edilen faaliyetlerde terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan 407 kişi, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 76 kişi olmak üzere toplam 483 kişinin yakalandığı, 52 şahsın sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, meydana gelen olaylarda 21 ruhsatsız tabanca, 21 tabanca şarjörü, 124 tabanca fişeği, 1 bıçak, 1 av tüfeği, 14 uzun namlulu tüfek fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 sahte sürücü belgesi, 30 gram toz-kubar esrar maddesi, 2 kilo 744 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 45 gram metemfetamin maddesi, 1 sentetik ecza hap ele geçirildiği kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam ettiği vurgulandı.???????

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