Rize'de Asayiş Uygulamaları

Rize'de son bir ayda yakalanan 605 kişiden 57'sinin tutuklandığı bildirildi.

Rize'de son bir ayda yakalanan 605 kişiden 57'sinin tutuklandığı bildirildi.



Rize İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1-31 Mart tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde; TEM, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan 494, adli makamlarca haklarında 'Yakalama Emri' bulunan 111 kişi olmak üzere toplamda 605 kişinin yakalandığı belirtildi.



Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 57'sinin çeşitli nedenlerle tutuklandığı kaydedildi.



Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



Bu süreçte 21 tabanca, 24 tabanca şarjörü, 99 tabanca fişeği, 5 av tüfeği, 16 av tüfeği kartuşu, 2 kurusıkı tabanca, 1 uzun namlulu silah, 42 uzun namlulu silah fişeği, 180 gram esrar, 11 gram metamfetamin, (9,62 gram skunk, 14 Adet Extacy hap, çok sayıda delici ve kesici alet, uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 5080 paket gümrük kaçağı sigara, 131 şişe gümrük kaçağı içki, 26 litre sahte içki, 150 litre kaçak akaryakıt, 2 adet sahte kimlik kartı, 1 adet sahte çek ele geçirilerek Adli Makamlara teslim edilmiştir.

Rize İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."

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