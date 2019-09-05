Son Dakika Haberleri: Rize'de asayiş uygulamaları
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Rize'de asayiş uygulamaları

2 saat önce

Rize'de son bir ayda, haklarında yakalama kararı bulunan 594 kişinin yakalandığı bildirildi.

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Rize'de son bir ayda, haklarında yakalama kararı bulunan 594 kişinin yakalandığı bildirildi.


Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele, asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan 544 kişi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 50 kişi olmak üzere toplam 594 kişinin yakalandığı, bunlardan 29'unun adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.


Söz konusu bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda, 9 tabanca, 30 tabanca şarjörü, 308 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 6 bıçak, 44 silah aksamı, 1 av tüfeği, 273,97 gram esrar maddesi, 891,71 gram skunk, 23 kök Hint keneviri, 32 exctasy, 8 şişe kaçak içki, 2 bin 20 paket kaçak sigara ile 100 lira sahte para ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Narkotik, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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