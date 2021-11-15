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AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI - Son Dakika

AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI

15.11.2021 17:59

RİZE'de Avrupa Birliği (AB) desteğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek 'Rize Atık Su Arıtma Tesisi'nin temel atma töreni düzenlendi.

RİZE'de Avrupa Birliği (AB) desteğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek 'Rize Atık Su Arıtma Tesisi'nin temel atma töreni düzenlendi. Törene katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Bu proje Avrupa Birliği'nin desteklediği en büyük yatırımlardan birisi. Proje, çevrenin, Rize halkının ve çok güzel olan Karadeniz'in korunmasına yardımcı olacaktır dedi.

Kentte yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 6'sı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yüzde 9'u ise Rize Belediyesi tarafından finanse edilen 'Rize Atık Su Projesi' için temel atma töreni düzenlendi. İslampaşa Mahallesi sahil dolgu alanında düzenlenen törene, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Rize Valisi Vekili Ömer Faruk Duman, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Yardımcısı Kübra Baka Kılıç, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş ile kurum amirlerinin yanı sıra belediye çalışanları da katıldı.

'AB'NİN DESTEKLEDİĞİ EN BÜYÜK YATIRIMLARDAN BİRİ'

Törende konuşan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, projenin Avrupa Birliği'nin desteklediği ve en büyük yatırımlarından biri olduğunu söyleyerek, Projenin 20 milyon euroluk bir bütçesi var. 17 milyon eurosu, Avrupa Birliği'nden geliyor. Eminim ki bu proje çevrenin korunmasına, Rize halkının sağlığının korunmasına ve çok güzel olan Karadeniz'in korunmasına yardımcı olacaktır. Umuyorum ki bu proje çok hızlı uygulamalar ile sonuçları ortaya koyacaktır. Bu projede açılış töreni için yeniden buraya geleceğiz ve birlikte olacağız dedi.

'BU PROJE RİZE'NİN 250 BİN NÜFUSUNA SESLENECEK'

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de projenin kentin 250 bin nüfusuna hizmet vereceğini vurgulayarak, Rize coğrafyasıyla birlikte dağınık da bir coğrafya. Özellikle bu proje bazında baktığımızda 250 bin nüfusa seslenecek bir proje. Böylesine dağınık bir coğrafyada bu projenin hayata geçmesi gerçekten çok önemli. Aslında dünyada 19'uncu yüzyıldan itibaren bir algı oluştu. İnsanların ihtiyaçları sınırsız, tabiatta ki imkanlar sınırlı. Bu algı bizi hiç düşünmeden tabiata saldırmaya, kirletmeye ve sonrasında çözüm üretmek için geri dönüşler yapmaya sevk etti. Sınırsız ihtiyaç diye bir kavram yok, insanların ihtiyaçları sınırlı olabilir. Kainatta da sınırlı imkanlar yok, eğer tekniği, bilimi ve israf düsturu içerisinde bakarsak aslında sınırsız imkanlar ve ihtiyaçları da var edebiliriz. Bütün girdiler çevreye duyarlı olduğunda tüm çıktılar da organik ve çevreye duyarlı oluyor. Bu düsturla baktığımız zaman geleceğe daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Onun için algının değişmesi lazım diye konuştu.

'2023'TE BİTİRİLECEK BİR PROJE'

Projenin 2023'te tamamlanacağını aktaran Başkan Metin, İnsanlarımız iktisat çerçevesinde gayet de sınırlı ihtiyaçları olduğunu algılayabilirler, kainatta da sınırsız imkanların olduğunu var edebilirler. Bu projelere ben bu çerçevelerde bakıyorum ve dünyanın çevre duyarlılığına bu duygularla beraber bizim Rize'de yapılan proje olarak baktığımız zaman merkeze bağlı Alipaşa mahallesinden Bozukkale dediğimiz mahalleye kadar ki hatta 17 kilometrelik bir kolektör hattı yapmış olacağız. Akabinde İslampaşa dediğimiz bulunduğumuz mevkide de 30 dönüm üzerinde bir ileri biyolojik arıtma ile beraber inşallah Rize'nin 250 bin nüfusuna seslenebilecek 2050 yıllarına kadar bizi idame edebilecek bir projenin adı Rize Atık Su Projesi. Bu proje bir iki dönem önce başlayan, yüklenici firmalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda 2023'te bitirilebilecek bir proje ifadelerinde bulundu.

RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ

Rize Atık Su Arıtma Tesisi'nde; inşaat yapım sözleşmesi kapsamında yaklaşık 16 kilometre atık su kolektör hattı ve şebeke bağlantısı yapımı, 1,2 kilometre yatay geçiş imalatı, 3,5 kilometre terfi hattı istasyonu, yaklaşık 500 muayene bacası, 545 parsel bağlantısı ve terfi istasyonları için otomasyon sistemi yer alıyor. Proje ile 2047 yılına göre günlük 30.403 metre küp ortalama debiyle, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma üniteleri, çamur kurutma üniteleri ve koku giderici üniteyi de içeren bir atık su arıtması hedefleniyor. Tesisin, 2023 yılı Temmuz ayında tamamlanarak devreye alınması planlanıyor.

AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI
AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI
AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI
AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI
AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI
AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI
AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI
AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI
AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI
AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI
AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI
AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB DESTEKLİ 'RİZE ATIK SU ARITMA TESİSİ'NDE TEMEL ATILDI - Son Dakika
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