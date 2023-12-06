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Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı - Son Dakika
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Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı

Rize'de bulunan bir alışveriş merkezinin yeni yıl nedeniyle dış cephesine yaptırdığı hediye paketi görünümlü ışıklandırma tepki çekti. Vatandaşlar tarafından Hristiyanların dini sembolü olan haç işaretine benzetilen ışıklandırma tepkilerin ardından kaldırıldı.

06.12.2023 - 17:25,  Güncelleme: 17:40
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Rize'nin kent merkezinde bulunan bir AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma, tepkilerin ardından kaldırıldı.

HAÇ İŞARETİNE BENZETİLDİ

AVM'nin dış cephesine yeni yıl nedeniyle süsleme yapıldı. Dış cepheye hediye paketi şeklinde yapılan ışıklandırma vatandaşların tepkisini çekti. Birçok kişi, Hristiyanların dini sembolü olan haç işaretini anımsattığını öne sürdü.

Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı

TEPKİLER SONRASI KALDIRILDI

Vatandaşlar, ışıklandırmanın dini hassasiyetleri rencide ettiğini belirterek alışveriş merkezi yönetimini eleştirdi. Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince AVM yönetimi, süslemeyi kaldırdı.

Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı
YORUMLAR (2)
  • Necati Kaya: Yabancı olmamaları lazım. Cevap Yaz 3 0
  • Uğur RİZE: Burası rize türkiyenin abisi Cevap Yaz 0 6
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Rize, 3. Sayfa, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı - Son Dakika
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