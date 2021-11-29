Ayağı kırılan kadını AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı - Son Dakika

Ayder Yaylası yolu üzerinde bulunan bir alabalık çiftliğinin sahibi Gülsüm Yaşar ile Recep Biberoğlu, alabalık çiftliğine ırmaktan gelen içme suyu hattını kontrol etmek istedi. Gülsüm Yaşar'ın ayağı dağ yolunda yürürken kırıldı.

Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesinde alabalık çiftliğine gelen içme suyu hattını kontrol ettiği sırada ayağı kırılan kadını, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

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