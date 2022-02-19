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Ayağı kırılan kuzu veteriner bulunamayınca hastanede tedavi edildi - Son Dakika

Ayağı kırılan kuzu veteriner bulunamayınca hastanede tedavi edildi

19.02.2022 13:29

Rize'nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzu, veteriner bulunamayınca hastanede tedavi edildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzu, veteriner bulunamayınca hastanede tedavi edildi.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Beyazsu köyünde ayağı kırılan kuzu, veteriner bulunamayınca sahibi tarafından Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine getirildi.

Sağlık ekiplerince röntgeni çekilen kuzunun sağ arka ayağının kırık olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine kuzunun ayağı atele alındı, redüksiyon ve stabilizasyon işlemleri de başarıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Bu vesileyle de cefakar ve sevgi dolu sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Ayağı kırılan kuzu veteriner bulunamayınca hastanede tedavi edildi
Ayağı kırılan kuzu veteriner bulunamayınca hastanede tedavi edildi
Ayağı kırılan kuzu veteriner bulunamayınca hastanede tedavi edildi
Ayağı kırılan kuzu veteriner bulunamayınca hastanede tedavi edildi
Ayağı kırılan kuzu veteriner bulunamayınca hastanede tedavi edildi
Ayağı kırılan kuzu veteriner bulunamayınca hastanede tedavi edildi
Ayağı kırılan kuzu veteriner bulunamayınca hastanede tedavi edildi

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Veteriner, Çayeli, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayağı kırılan kuzu veteriner bulunamayınca hastanede tedavi edildi - Son Dakika


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