Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ayakkabı giyerken belindeki ruhsatlı tabancası ateş alan kişi hayatını kaybetti.
Konaklar Mahallesi'nde eşiyle kayınpederi Naci Aydın'ı ziyarete giden Tanju Şenlioğlu'nun (31) dönüşte ayakkabılarını giymek için eğildiği sırada ruhsatlı tabancası kazara ateş aldı.
Şenlioğlu'nun vurulduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Şenlioğlu, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yolda öldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rize'de ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan kişi öldü - Son Dakika