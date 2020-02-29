Rize'de 'ayakkabısız okul' projesi başladı - Son Dakika

Rize'de 'Ayakkabısız Okul' projesi başladı

RİZE'de uygulamaya geçirilen 'Ayakkabısız Okul Projesi' ile öğrenciler ev ortamına dönüştürülen sınıflarda eğitim görüyor. Ev ortamının ve hijyenin sağlanması için hayata geçirilen projede öğrenciler kimisi terliklerle kimisi temiz ayakkabılarla sınfılara giriyor. Rize'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Ayakkabısız Okul Projesi' başlatıldı. Projenin uygulandığı Kalkandere ilçesi Ormanlı İlk ve Orta Okulu'nda zeminler ahşapla kaplandı. Öğrenciler okul girişinde ayakkabılarını çıkararak terlik ve temiz ayakkabı ile sınıflara giriyor. Okulda ev ortamının yakalanarak hijyenin sağlanması amacıyla başlatılan proje öğrencilerin beğenisini topladı. Okulu ziyaret eden Vali Kemal Çeber ve Kalkandere Kaymakam'ı Sercan Yılmaz da ayakkabılarını çıkararak giydiği terliklerle sınıflara gezdi.

'HIZLA YAYGINLAŞMASI LAZIM '

Rize Valisi Kemal Çeber, okula girişten itibaren herkesin ayakkabılarını çıkarttığını, terliğini, patiğini veya temiz ayakkabısını giydiğini belirterek "Okulda dışarıda kullanılan ayakkabılar kullanılmıyor. Bunu yapmak için okulda önce bir altyapı hazırlığı yapıldı. Zeminler ahşapla kaplandı. Yaptığım ziyarette gördüm ki bütün öğrenciler ile öğretmen ve idareciler memnun. En çok dile getirilen memnuniyet ise hijyen konusunda. Dışarıda kullanılan ayakkabıların okul içerisinde kullanılmamasından dolayı çok ciddi bir temizlik sağlandığını ifade ediyorlar. Bir öğrencimiz 'bu şekilde daha çok ev gibi hissediyorum, samimiyetimiz çok arttı' diye söyledi. Yani bir binanın yuvaya dönüşmesi anlamında da faydası olduğunu gördük. Avrupa ve Amerika'da uygulamalarını gördüğümüz bir çalışma aslında bu. Kesinlikle yaygınlaştırmamız gereken hatta hızla yaygınlaştırmamız gereken bir proje olduğunu düşünüyorumö dedi.

'ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN ÇOK MEMNUN'

Ormanlı İlk ve Ortaokulu Müdürü Tuğçe Bağın ayakkabısız okul projesinden bahsettiklerinde öğrencilerin heyecanlandığını belirterek 'Bizim hedefimiz öncelikle hijyenik bir ortam sağlamaktı. Bunu sağladığımız düşünüyorum. Artık çocuklar dışarıda gezdiği ya da okul içerisinde tuvalete girdiği ayakkabılarla sınıf ortamında bulunmayacaklar. Kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bu uygulamayı öğrencilere söylediğimizde çok mutlu oldular. Hızlı bir uyum süreci de yaşandı. Herkes halinden memnunö diye konuştu. 8'inci sınıf öğrencisi İclal Yener "İlk duyduğumuzda da çok sevinmiştik, kendimizi evdeymiş gibi hissediyoruz. Güzel bir ortam oluştu. Bazı arkadaşlarım okulda temiz ayakkabı kullanıyor ama ben daha çok ev ortamı olsun diye terlik tercih ediyorumö dedi. Hüsna Turaboğlu da ?Okulumuzda artık farklı bir hava var. Daha güzel ve temiz oldu" ifadelerini kullandı.