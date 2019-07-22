Son Dakika Haberleri: Rize'de ayı çay bahçesine girdi
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Rize'de ayı çay bahçesine girdi

1 saat önce

Rize'nin Pazar ilçesi Kocaköprü Mahallesi'nde boz ayı çay bahçesine girdi.

Rize'de ayı çay bahçesine girdi, System.String[]
Rize'nin Pazar ilçesi Kocaköprü Mahallesi'nde boz ayı çay bahçesine girdi.

İşe giderken bahçede bir hareketlilik gören mahalle sakinlerinden Volkan Balta, bir boz ayının çay bahçesine girdiğini gördü. Balta, ayının bahçede rahat tavırlarla dolaşması ve daha sonra da çay fidanlarının üzerinden hoplayarak geçmesini cep telefonuyla görüntüledi. Volkan Balta, bölgede domuz olduğunu ancak ayıların yerleşim yerlerinin bu kadar yakınına indiğini ilk kez gördüğünü ifade etti. Balta, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerin altına da "Tarlalarda dikkatli olalım" diye uyarıda bulunarak, "Kocaköprü sakinlerine duyurulur! Burada otobur ayı bulunmaktadır. Tarlalarda dikkatli olalım. El sallayışı çok samimiceydi" ifadelerini kullandı. - RİZE
Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:36 Kaynak: İHA
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