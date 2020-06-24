Rize'de baba ve oğlunun öldüğü kaza mobesede - Son Dakika

Rize'de baba ve oğlunun öldüğü kaza mobesede

RİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve sürücü Süleyman Düzgün (62) ile yanındaki oğlu Adem Düzgün'ün (14) hayatlarını kaybettiği kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı.

RİZE'de Karadeniz Sahil Yolu'nda, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve sürücü Süleyman Düzgün (62) ile yanındaki oğlu Adem Düzgün'ün (14) hayatlarını kaybettiği kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün, Gülbahar Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Süleyman Düzgün (62) idaresindeki 61 KJ 786 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Yusuf Sinan Akbulut'un kullandığı 06 DG 7238 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Süleyman Düzgün ile yanındaki oğlu Adem Düzgün'ün (14) hayatlarını kaybettiği belirlendi.

MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Yusuf Sinan Akbulut ise, ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akbulut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan polisin başlattığı soruşturmada, kazanın mobese kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntüde, Süleyman Düzgün yönetimindeki 61 KJ 786 plakalı otomobilin, karşı şeride geçerek Yusuf Sinan Akbulut'un kullandığı 53 06 DG 7238 plakalı otomobille çarpıştığı, araçlardan fırlayan parçaların çevreye savrulduğu görülüyor.


Karadeniz Sahil Yolu, Sinan Akbulut, Rize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:41 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de baba ve oğlunun öldüğü kaza mobesede - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:56 MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 24 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1492 yeni vaka tespit edildi 19:03 29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 09:10 Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
21:22
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
20:50
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:09:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de baba ve oğlunun öldüğü kaza mobesede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]