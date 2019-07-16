Son Dakika Haberleri: Rize'de balık ölümleri
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Rize'de balık ölümleri

11 saat önce

Rize'nin Hemşin ilçesinde gerçekleşen balık ölümleri ilgili olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

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Rize'nin Hemşin ilçesinde gerçekleşen balık ölümleri ilgili olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hemşin Deresi'nde balıkların öldüğünü fark edince çok üzüldüklerini belirtti.
Her yıl dereye balık bıraktıklarını ifade eden Bekar, "Bu bölgede alabalığın canlanması için mücadele ediyoruz. Derede balık ölümleri yaşandı. Sebebini şu an biz de bilmiyoruz. Hem dereden hem de balıklardan numune alındı. Sonuçları biz de çok merak ediyoruz. Su numuneleri temiz çıktı ama balıkların numunelerinden ne çıkacak onu göreceğiz". diye konuştu.
Diğer taraftan balık ölümleri ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ve balıklardan numune alarak analiz çalışması başlattı.
Hemşin, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:08 Kaynak: AA
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