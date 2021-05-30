Rize'nin İkizdere ilçesinde yaylada, balık tutarken oltası elektrik teline takılan kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Anzer Yaylası Sudaşı mevkisinde derede balık avlayan Fikret Öztel'in (48) havaya doğru fırlattığı oltası elektrik teline takıldı.
Öztel'in elektrik akımına kapıldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Öztel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rize'de balık tutarken oltası elektrik teline takılan kişi öldü - Son Dakika