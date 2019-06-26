Rize'de balıkçı teknesi alabora oldu
1 saat önce
Rize'de, alabora olan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:40 Kaynak: AA
'de, alabora olan balıkçı teknesindeki 4 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Rize Sahil Parkı mevkisinden 100 metre açıkta, 4 kişi balık tutmak için denize açıldı. Bu sırada denizin dalgalı olması nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu.
İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz
Grup Komutanlığına bağlı Saget-34 Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan 4 kişiyi kurtardı. Söz
konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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