Rize'de başına taş düşen 8 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Rize'de başına taş düşen 8 yaşındaki çocuk öldü

6 saat önce

Rize'de arkadaşları ile kar topu oynadığı sırada başına taş düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Rize'de başına taş düşen 8 yaşındaki çocuk öldü, System.String[]

Rize'de arkadaşları ile kar topu oynadığı sırada başına taş düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Metehan İsmailoğlu'nun başına, arkadaşları ile sokakta kar topu oynadığı sırada yolun üzerindeki kayalıktan taş parçası düştü.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çamlıhemşin, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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