Rize'de başına taş düşen 8 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

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Rize'de başına taş düşen 8 yaşındaki çocuk öldü
6 saat önce
Rize'de arkadaşları ile kar topu oynadığı sırada başına taş düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:52 Kaynak: AA
Rize'de arkadaşları ile kar topu oynadığı sırada başına taş düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Metehan İsmailoğlu'nun başına, arkadaşları ile sokakta kar topu oynadığı sırada yolun üzerindeki kayalıktan taş parçası düştü.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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