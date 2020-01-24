Rize'de başına taş düşen 8 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Metehan İsmailoğlu'nun başına, arkadaşları ile sokakta kar topu oynadığı sırada yolun üzerindeki kayalıktan taş parçası düştü.

Rize 'de arkadaşları ile kar topu oynadığı sırada başına taş düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz