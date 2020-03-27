Rize'de başından vurulan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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Rize'de başından vurulan kadın ağır yaralandı
7 saat önce
Rize'de başından vurulan kadın ağır yaralandı (1)RİZE'de cadde ortasında tabancayla başından vurulan Hatice Kurt (46), ağır yaralandı.
Rize'de başından vurulan kadın ağır yaralandı (1)
RİZE'de cadde ortasında tabancayla başından vurulan Hatice Kurt (46), ağır yaralandı. Şüpheli erkek şahıs ise polis ekiplerince yakalandı.
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RİZE, (DHA) -
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:19 Kaynak: DHA
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