Rize'de başlatılan 'Varış Kontrol Belgesi' tüm illerde uygulanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de başlatılan 'Varış Kontrol Belgesi' tüm illerde uygulanacak - Son Dakika

Rize'de başlatılan 'Varış Kontrol Belgesi' tüm illerde uygulanacak

6 saat önce

Korona virüs ile mücadele kapsamında Rize'ye gelecek her türlü seyahat araçları için 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması başlatıldı.

Rize'de başlatılan 'Varış Kontrol Belgesi' tüm illerde uygulanacak, System.String[]

Korona virüs ile mücadele kapsamında Rize'ye gelecek her türlü seyahat araçları için 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması başlatıldı.


Rize'de, korona virüsün (Kovid-19) bulaşma riskini en aza indirmek için şehirlerarası otobüslerle kente gelecek kişiler için Rize Valiliği tarafından 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması başlatıldı.


Rize Valiliği tarafından, Korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlarla Rize'nin ana giriş noktaları Alipaşa, Fındıklı, İkizdere ve İyidere ilçelerinde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yolcular sağlık taramasından geçirilmeye, termal kamera ile vücut ısıları taranmaya başlandı.


Türkiye'nin bütün illerinden Rize'ye hareket eden başta otobüs firmaları olmak üzere yolcu taşıyan araçlar kontrol noktalarında durdurularak, sağlık personeli tarafından ateş, öksürük gibi virüs belirtisi yönlerinden gözden geçirilerek, şüpheli görülmeleri durumunda sağlık kuruluşuna sevk ediliyor.


Rize Valiliği tarafından ayrıca Korona virüsün yayılmasını önlemek için alınan radikal önlemlerden biri de 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması oldu. Uygulama kapsamında Rize'ye gelen otobüslerin ilk kalkış yaptıkları noktalar ve güzergah boyunca alacakları yolcular için Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenecek, İl Hıfzısıhha Kurulunun kararıyla onaylanmış bir varış kontrol belgesi hazırlanacak. Belgede yolcunun adı, soyadı, iletişim telefonu, ve Rize ilinde geldiği açık adres yer alacak. Muavin tarafından bizzat ve tek elden doldurulacak belge, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına iletilecek. Otobüs firma temsilcileriyle kurulan koordinasyon neticesinde kontrol noktalarında güvenlik birimlerinde toplanan bilgiler ilgili muhtarlıklara iletilmek üzere kaymakamlıklarla paylaşılacak ve il dışından Rize'ye gelenlerin en az 14 gün evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirilmesi sağlanacak ve takipleri ise ilgili kurumlarca yapılacak. Ayrıca her bir vatandaş evde izlem ve gözlem formu ile taahhütleri alınarak takip de edilecek.


Tedbirlerin uygulanması için yol kontrol noktalarında gerekli düzenlemelerin yapılarak, özellikle Rize iline dışarıdan gelen toplu seyahat firmalarının otobüsleri, minibüsler ve yol kontrol noktasındaki trafik yoğunluğuna göre örnekleme araçlarda bulunan yolcuları kapsayacak ve böylelikle bu kişiler sağlık kontrollerinden geçirilecek. Bunlara ilaveten Trabzon Havalimanı üzerinden Rize iline intikal edecek yolcuları taşıyan otobüsler de durdurularak yolcular sağlık kontrolünden geçirilecek şehre sokulacak.


Rize Valiliğince planlanan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşın sağlığı için gerektiğinde hiç zaman kaybetmeden ilgili kişi ve kişilere ulaşmak için hayata geçirilen 'Varış Kontrol Belgesi' uygulaması Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Rize Valiliği'nin hayata geçirdiği bu projesi İçişleri Bakanlığınca da uygun görülerek diğer illere tavsiye edildi. Bu doğrultuda diğer iller tarafından da uygulanmaya başlanarak Rize Valiliğinden projenin işleyişi ve usulleri hakkında bilgiler alınmaya başlandı. - RİZE

İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:07 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak         
16:16
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı         
16:04
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı         
16:04
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi         
16:04
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı         
15:56
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi         
15:53
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu         
15:50
Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu         
15:45
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı         
15:42
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak         
15:38
Serdar Ortaç'ın ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür sessizliğini bozdu: Ayrılığı Instagram'dan öğrendim Serdar Ortaç'ın ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür sessizliğini bozdu: Ayrılığı Instagram'dan öğrendim         
15:38
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı         
15:37
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza         
15:36
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi         
15:36
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü         
15:24
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı         
15:13
Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı         
15:05
Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:57
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi         
14:56
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak         
14:55
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak         
14:52
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi         
14:33
Ordu'da Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu         
14:28
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok         
14:25
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır         
14:24
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı         
14:20
Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü         
14:20
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla         
14:19
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi         
14:08
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 16:43:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'de başlatılan 'Varış Kontrol Belgesi' tüm illerde uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]