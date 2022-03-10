Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı - Son Dakika
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Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı

10.03.2022 20:34

Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı Rize'nin Fındıklı ilçesinde polisin durdurduğu otobüste bavulundan eroin çıkan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı

RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde polisin durdurduğu otobüste bavulundan eroin çıkan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ve Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli şekilde yürütülen operasyon sonucunda, Rize'nin Fındıklı ilçesinde polisin yapmış olduğu uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı. Otobüste yolcu konumunda bulunan A.D. isimli şahsın başka birisine ait kimlik kullandığı tespit edildi. Şahsın valizinde yapılan aramalar sonucunda, zulalanmış halde 3 kilo 100 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı. A.D isimli şahsın emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı
Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı
Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı
Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı
Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı

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SAHTE KİMLİKLE VALİZİNDE 3 KİLO EROİN İLE YAKALANDI SAHTE KİMLİKLE VALİZİNDE 3 KİLO EROİN İLE YAKALANDI Yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi Yolcu otobüsünde 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Fındıklı, Eroin, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsüne operasyonu: Bavulundan eroin çıktı - Son Dakika
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