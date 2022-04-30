Rize'de 'Bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı - Son Dakika

Rize'de polis uygulama noktalarında Ramazan Bayramı tedbirleri doğrultusunda "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla sürücü ve yolculara emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile polis tarafından tüm paydaşlarla denetimlere başlandı. Ramazan Bayramı münasebetiyle vatandaşların sevdikleri ile huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için polis ekipleri tarafından yoğun tedbirler alındı. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı'nın katılımlarıyla trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı nedeniyle trafiğe çıkacak olan sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu. Emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri, cep telefonu kullanımı, uykusuz ve yorgun araç kullanmama konusunda tavsiyeler yapılarak sürücülerin sevdikleriyle beraber mutlu bir bayram geçirmeleri konusunda temenniler de bulunuldu. - RİZE