Rize'de içmeye uygun olmadığı belirlenen "Ilıca suyu"nun arıtılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Rize'de içmeye uygun olmadığı belirlenen "Ilıca suyu"nun arıtılması için çalışma başlatıldı

18.08.2022 22:48
Rize'de içmeye uygun olmadığı belirlenen "Ilıca suyu"nun arıtılması için çalışma başlatıldı

Rize'de bazı kesimlerce faydalı olduğuna inanılarak kullanılan ve içmeye uygun olmadığı belirlenen "Ilıca suyu" arıtılacak.

Rize'de bazı kesimlerce faydalı olduğuna inanılarak kullanılan ve içmeye uygun olmadığı belirlenen "Ilıca suyu" arıtılacak.

Rize Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Andon ılıca içme suyuna ilişkin mevcut analiz ve denetleme raporlarının Sağlık Bakanlığı ile paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Andon ıIıca suyunun yeniden vatandaşların kullanımına kazandırılması ve arıtılması çalışmalarının başlatılması için Sağlık Bakanlığından talepte bulunuldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı suyun şu anki PH ve iletkenlik değerlerinin ölçülmesi amacıyla Rize İl Sağlık Müdürlüğünden numune alınarak sonucun Bakanlığa iletilmesini istemesi nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Ilıca suyundan yeniden numune alarak laboratuvarda analiz etti. Analiz sonuçları Bakanlığa rapor edildi. Suyun özelliği bozulmadan yeniden içilebilir duruma getirilebilmesi için hangi tür arıtma sisteminin kullanılacağına dair bakanlıkça uzmanlar tarafından inceleme ve çalışma başlatıldı."

Çalışmanın kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Ilıca, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de içmeye uygun olmadığı belirlenen 'Ilıca suyu'nun arıtılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de içmeye uygun olmadığı belirlenen "Ilıca suyu"nun arıtılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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