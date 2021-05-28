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Rize'de bazı sivil toplum örgütleri ve üreticiler ÇAYKUR'a destek açıklaması yaptı - Son Dakika

Rize'de bazı sivil toplum örgütleri ve üreticiler ÇAYKUR'a destek açıklaması yaptı

28.05.2021 16:58
Rize'de bazı sivil toplum örgütleri ve üreticiler ÇAYKUR'a destek açıklaması yaptı, System.String[]

Rize'de sivil toplum örgütleri, çay eksperleri ve üreticiler yaptıkları ortak açıklama ile ÇAYKUR'un son yıllardaki alım politikası ile alım kapasitesini artırdığını söyledi.

Rize'de sivil toplum örgütleri, çay eksperleri ve üreticiler yaptıkları ortak açıklama ile ÇAYKUR'un son yıllardaki alım politikası ile alım kapasitesini artırdığını söyledi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önündeki ortak açıklamaya, Öz Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Başkanı Hasan Fehmi Bursalı, üyeler, kadın komitesi, Çay Eksperleri Platformu Başkanı Selçuk Er, Öz Sağlık İş Rize Şube Başkanı Bahadır Mafratoğlu, sendika temsilcileri ile yaklaşık 200 üretici katıldı

Bursalı, burada katılımcılar adına yaptığı açıklamada, 800 bin metrekare çay alanı, yaklaşık 220 bin çay üreticisi ve 12 bin ÇAYKUR çalışanı olarak emeğin ve emekçinin yanında olduğu gibi kurumun ve üreticilerin yanında yer aldıklarını belirtti.

Çayın marka değerine zarar veren her türlü eylem ve söyleme karşı olduklarını vurgulayan Bursalı, "2000'li yıllarda günlük kontenjanımız dekara 7 kilogram, haftada 2 gün de tatil uygulaması vardı. Haliyle çay alımları 40 gün sürmekteydi. Günümüzde ise kota ve kontenjanı kaldıracağını söyleyerek çay üreticimizi provoke etmeye çalışan zihniyet 10 ve ya 15 günde çay alımının tamamlanacağını iddia etmektedir. Lakin bunu nasıl yapacakları ile ilgili teknik bir açıklamaları yoktur. Kurumumuz birkaç yıldır yaş çay işleme kapasitesini 5 bin tondan 9 bin tonun üzerine çıkarmıştır. Buna rağmen günlük 12 bin ton civarında yaş çay alımı yapılmaktadır. Kapasiteni çok üzerinde alımlar yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

ÇAYKUR'un tarihinin en yüksek kotasını dekara 600 kilogram olarak açıkladığını ifade eden Bursalı, ÇAYKUR iki yıl öncesine kadar bölgemizdeki hasat edilen yaş çayın yüzde 45'ini alıyordu. Yaş çay alım politikaları ile iki yıldır yüzde 55'i ÇAYKUR almaktadır. Kampanya açılışımızda yaş çayın yoğunluk durumuna göre dönüm başına 100, 50, 30, 20 ve 15 kilogram olarak kapasitemizin üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bursalı, son dönemlerde bölgenin siyasi çekişmelerin merkezi konumuna getirilmek istendiğini ve bölge insanının sinir uçları ile oynanmaya çalışıldığını da savundu.

Rize'de bazı sivil toplum örgütleri ve üreticiler ÇAYKUR'a destek açıklaması yaptı
Rize'de bazı sivil toplum örgütleri ve üreticiler ÇAYKUR'a destek açıklaması yaptı

Doğu Karadeniz, Sendika, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de bazı sivil toplum örgütleri ve üreticiler ÇAYKUR'a destek açıklaması yaptı - Son Dakika


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