Rize'de bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı

Güneysu- Başköy İl Yolu Projesi kapsamında Rize'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi kapsamında Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Eskicami, Güneli ve Gürgen'de belirlenen taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.