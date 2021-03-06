Rize'de beton mikserinin devrildiği kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı - Son Dakika

Rize'de beton mikserinin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kerem Yılmaz idaresindeki 06 DR 0866 plakalı beton mikseri, Zincirliköprü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol kenarında park halindeki tıra çarptı.

Sürücü Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetti, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralı tedavi altına alındı.