Rize'de beyaz çile eğlenceye döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rize'de beyaz çile eğlenceye döndü - Son Dakika

Rize'de beyaz çile eğlenceye döndü

6 saat önce

Rize'de etkisini gösteren kar yağışı her yeri beyaza bürüyünce işkencesi eğlenceye dönüştü.

Rize'de beyaz çile eğlenceye döndü, System.String[]

Rize'de etkisini gösteren kar yağışı her yeri beyaza bürüyünce işkencesi eğlenceye dönüştü.


Sabah saatlerinde başlayarak Rize'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı, vatandaşlar köylerinde mahsur kaldı. Rize merkezde kar kalınlığının artmasıyla vatandaşlar ise beyaz çileyi eğlenceye çevirdi. Akşam saatlerinde araçların piyasadan çekilmesiyle sokağa çıkan Rizeliler muşambalarla ve poşetlerle kayarak ve kardan adam yaparak karın tadını çıkarttı. Vatandaşların yaşadığı eğlenceli dakikalar renkli görüntülere sahne oldu.


Gece saatleri olmasına rağmen karın tadını çıkartmak istediğinden dükkanını kapatmayan, evinde dinlenmek yerine işletmesinin önünde kardan adam yapmayı tercih eden Emre Pehlivan "Dükkanı kapatmadım 22.00'dan beri uğraşıyorum ama değdi, yaptık kardan adamı. Dedik böyle bir şey meydana çıkartalım güzelde oldu. Rizemizi de temsil ediyor, yeşil mavi renkleri kullandık, Rizespor'umuzu da temsil ediyor. Kar şehre bir canlılık kattı. Normalde bu saatte sokakta kimseyi bulamazdın. 4 yıldır karı görmemiştik, onun özlemi vardı bizde. Eve gidesimiz gelmiyor, o yüzden dedik böyle bir şeyle uğraşalım kardan adam yaptık bizde" ifadelerini kullandı.


Öte yandan yoluna devam edemeyen bir şehir içi minibüs yolcular inerek aracı itmek zorunda kaldı. Saplandığı yerden çıkartılmaya çalışılan minibüs vatandaşların uğraşı sonucu yoluna devam etti. Güvenlik güçleri ise sürekli sokaklarda sürekli devriye atarak olası bir kazaya yer vermemek için şehrin güvenliğini arttırdı. - RİZE

Sabah, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
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