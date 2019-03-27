Rize'de Bin 49 Sandıkta 264 Bin 366 Seçmen Oy Kullanacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Rizeliler, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi ile il genel meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Rizeliler, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi ile il genel meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Rize'de 264 bin 366 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Rize'deki seçmen sayısı 22 bin 40 arttı.





Rize'de kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde bin 6 sandık kurulurken, bu seçimlerde ise bin 49 sandık kurulacak.



En fazla seçmen merkez ilçede



Rize'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe merkez oldu. 100 bin 270 kayıtlı seçmenin oy kullanacağı merkezde 351 sandık bulunacak.



Merkezden sonra ikinci sırada 151 sandık ve 35 bin 60 seçmenle Çayeli, üçüncü sırada da 122 sandık ve 31 bin 100 seçmenle Ardeşen geliyor.



14 sandık ve 2 bin 534 seçmenle en az seçmen ve sandık Hemşin ilçesinde olacak.



İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:



Ardeşen 122 31 bin 100



Çamlıhemşin 42 7 bin 9



Çayeli 151 35 bin 60





Derepazarı 29 7 bin 593





Fındıklı 58 13 bin 333





Güneysu 52 13 bin 737





Hemşin 14 2 bin 534





İkizdere 43 8 bin 463





İyidere 31 8 bin 76





Kalkandere 49 11 bin 814





Merkez 351 100 bin 270



Pazar 107 25 bin 377

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