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RİZE'DE BİNA ÜZERİNDEKİ MAKET HELİKOPTER İLGİ GÖRÜYOR - Son Dakika

RİZE'DE BİNA ÜZERİNDEKİ MAKET HELİKOPTER İLGİ GÖRÜYOR

06.11.2021 15:03

RİZE'de kent meydanına yerleştirilen ve özel gözlüklerle sanal ortamda şehrin havadan izlenmesini sağlayacak maket helikopter ilgi görüyor.

RİZE'de kent meydanına yerleştirilen ve özel gözlüklerle sanal ortamda şehrin havadan izlenmesini sağlayacak maket helikopter ilgi görüyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan tek katlı çok amaçlı salonun üst katına 'Kent Meydanı Sosyal Tesisi ve Simülasyon Projesi' kapsamında helikopter maketi yerleştirildi. Maket helikoptere binenler, özel gözlüklerle sanal ortamda kenti havadan izleyecek. Binanın üzerindeki helikopter maketi ilgi görüyor.

Helikopteri görünce şaşırdığını ifade eden Hüseyin Tüfekçi, 'Meydana güneşlenmeye geldik, helikopteri gördük. Ne zaman gelmiş, niye gelmiş, oraya nasıl indirmişler bilmiyorum. Makete de benzemiyor. Sonra ne olduğunu anlayacağız' dedi.

Emine Yılmaz da, 'Meydana geldiğimizde helikopteri gördük ama kimseye de 'niye geldi 'diye sormadık. Makete de benziyor. Sinema olacakmış deniyor, gençlere eğlence olur' ifadelerini kullandı. Mehmet Kabiloğlu ise, 'Helikopter acil müdahaleler için getirilmiştir diye düşünüyorum ama maket de olabilir. Rize turizmine katkı sunmak için kullanılacakmış, bence bu da güzel fikir' dedi.

RİZE'DE BİNA ÜZERİNDEKİ MAKET HELİKOPTER İLGİ GÖRÜYOR
RİZE'DE BİNA ÜZERİNDEKİ MAKET HELİKOPTER İLGİ GÖRÜYOR
RİZE'DE BİNA ÜZERİNDEKİ MAKET HELİKOPTER İLGİ GÖRÜYOR
RİZE'DE BİNA ÜZERİNDEKİ MAKET HELİKOPTER İLGİ GÖRÜYOR
RİZE'DE BİNA ÜZERİNDEKİ MAKET HELİKOPTER İLGİ GÖRÜYOR
RİZE'DE BİNA ÜZERİNDEKİ MAKET HELİKOPTER İLGİ GÖRÜYOR
RİZE'DE BİNA ÜZERİNDEKİ MAKET HELİKOPTER İLGİ GÖRÜYOR
RİZE'DE BİNA ÜZERİNDEKİ MAKET HELİKOPTER İLGİ GÖRÜYOR
RİZE'DE BİNA ÜZERİNDEKİ MAKET HELİKOPTER İLGİ GÖRÜYOR

Cumhuriyet Meydanı, Helikopter, 15 Temmuz, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE'DE BİNA ÜZERİNDEKİ MAKET HELİKOPTER İLGİ GÖRÜYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: RİZE'DE BİNA ÜZERİNDEKİ MAKET HELİKOPTER İLGİ GÖRÜYOR - Son Dakika
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