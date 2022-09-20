Mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından bina dışına çıkarıldı. Dumandan etkilenen bir kadına da sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Yeniköy, İtfaiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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