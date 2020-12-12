Rize'de bir çobanın yeni doğan kuzuyu yaşatma çabaları böyle görüntülendi - Son Dakika

Rize'de yeni doğan bir kuzuyu yaşatmak isteyen çoban önce minik kuzuya suni teneffüs yaptı, sonra annesine yalatmak için çaba harcadı.

Doğum Rize'nin İkizdere ilçesi Meşeköy köyü Petran yaylasında yaşandı. Yaylada otladığı sırada doğum yapmaya başlayan bir koyunu fark eden sürü sahibi Metin Horoz hemen yanlarına gitti. Kuzunun doğduğunu fark eden Horoz, kuzunun bayıldığını ve nefes almadığını fark edince önce kuzuya suni teneffüs yaptı. Kuzunun nefes aldığını gören Horoz bu kez kuzuyu annesinin baş ucuna yerleştirerek yavrusunu yalaması için çaba gösterdi. İlk kez doğum yapan koyun, yavrusunu yalamayınca Horoz büyük efor harcadı. O anlar cep telefonu ile anbean görüntülendi. - RİZE