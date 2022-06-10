Rize'de "Bir dilek tut, gerçek olsun" projesiyle 110 öğrenci sevindirildi - Son Dakika
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Rize'de "Bir dilek tut, gerçek olsun" projesiyle 110 öğrenci sevindirildi

10.06.2022 17:48
Rize'de "Bir dilek tut, gerçek olsun" projesiyle 110 öğrenci sevindirildi

Derepazarı ilçesinde kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik gerçekleştirilen "Bir dilek tut, gerçek olsun" projesi kapsamında, öğrencilerin dilekleri gerçekleştirildi.

Derepazarı ilçesinde kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik gerçekleştirilen "Bir dilek tut, gerçek olsun" projesi kapsamında, öğrencilerin dilekleri gerçekleştirildi.

Derepazarı Fıçıcılar İlkokulunda düzenlenen programa, Rize Valisi Kemal Çeber, Derepazarı Kaymakamı Bekir Yalçın, Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Şimal AVM yöneticileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Güzel program sayesinde çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Çeber, öğrenciler için yapılmış çok güzel bir proje için bir arada olduklarını söyledi.

Vali Çeber, "Bizler ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz. Çünkü sizler ülkemizin geleceğisiniz. Sizin iyi yetişmeniz, iyi birer insan olmanız, vatanınıza, milletinize, devletinize, ailenize ve kendinize faydalı bireyler olmanız bizim için çok önemli. Değeri, konusu, içeriği ne olursa olsun birlikte yapılan faaliyetler beni çok etkiler. Ama buradaki kamu, özel sektör iş birliği beni ayrıca sevindirdi." diye konuştu.

Derepazarı Kaymakamı Bekir Yalçın ise projeye katkı verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere dilek kutularına atmış oldukları istekler doğrultusunda bisiklet, scooter, oyun konsolu, kıyafet, oyuncak, evcil hayvan ve benzeri hediyeler verildi.

Kemal Çeber, armağan olarak muhabbet kuşu alan öğrenciye, kuşa isim verdiğinde kendisine de söylemesini istedi.

Rize'de Bir dilek tut, gerçek olsun projesiyle 110 öğrenci sevindirildi
Rize'de Bir dilek tut, gerçek olsun projesiyle 110 öğrenci sevindirildi
Rize'de Bir dilek tut, gerçek olsun projesiyle 110 öğrenci sevindirildi
Rize'de Bir dilek tut, gerçek olsun projesiyle 110 öğrenci sevindirildi
Rize'de Bir dilek tut, gerçek olsun projesiyle 110 öğrenci sevindirildi

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Derepazarı, Hisarcık, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de 'Bir dilek tut, gerçek olsun' projesiyle 110 öğrenci sevindirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de "Bir dilek tut, gerçek olsun" projesiyle 110 öğrenci sevindirildi - Son Dakika
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