Rize'de bir iş yerinde silah ve kesici alet ele geçirildi - Son Dakika

Rize'de bir iş yerinde 1 ruhsatsız, 6 kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen çalışmada kent merkezindeki bir iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör, 173 uyarıcı madde özelliğine sahip hap, uyuşturucu içiminde kullanılan madde, 19,34 gram sentetik uyuşturucu, 6 kurusıkı tabanca, 2 bilye atar tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 2 kelepçe, 1 bıçak, 3 pala, 5 kılıç, 2 balta, 1 döner bıçağı, 1 orak ile çeşitli çaplarda 94 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.