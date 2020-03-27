Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Son Dakika

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Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
19 dakika önce
Rize'de bir kadın, kalabalık caddede yürüdüğü sırada eski eşi tarafından başından vuruldu. Çevredekilerin büyük paniğe kapıldığı olay sonrası polis ekipleri silahı ateşleyen kişiyi kıskıvrak yakaladı.
Rize'de sokak ortasında eski kocası tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.
Rize'nin göbeğindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu. Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan A.R.H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:50
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