Rize'de bir kadın, karantinada ihtiyaçlarını karşılayan polislere teşekkür etti - Son Dakika

Rize'de bir kadın, karantinada ihtiyaçlarını karşılayan polislere teşekkür etti

17.10.2020 12:39
Rize'de bir kadın, karantinada ihtiyaçlarını karşılayan polislere teşekkür etti, System.String[]

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi dolayısıyla karantina sürecini evinde tamamlayan kadın, kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti.

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi dolayısıyla karantina sürecini evinde tamamlayan kadın, kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hemşin ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde ikamet eden 66 yaşındaki Dursune Aşçı, Kovid-19 testinin pozitif çıkması dolayısıyla evinde karantinaya alındı.

Yalnız yaşayan Aşçı'nın ihtiyaçlarının karşılanması ve izolasyon sürecinin takip edilebilmesi için Hemşin Kaymakamlığınca personel görevlendirildi.

Yaklaşık bir aylık süreç içerisinde görevlendirilen personelin ilgisinden memnun kalan Aşçı, karantinanın sona ermesinin ardından Hemşin İlçe Emniyet Merkezini ziyaret etti.

Karantinada kendisine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Aşçı, ihtiyaçlarını karşılayan polislere teşekkür etti.

Dursune Aşçı, kendisine yardımcı olan polisleri evinde misafir etmek istediğini de kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de bir kadın, karantinada ihtiyaçlarını karşılayan polislere teşekkür etti - Son Dakika

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