Rize'de bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ç. eşini mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile üç yerinden yaraladı.

İddiaya göre, Madenli beldesine bağlı Yeni Mahalle 'deki evlerinde Hasan Ç. (53) ile eşi Rukiye Ç. (52) arasında tartışma yaşandı.

Rize 'nin Çayeli ilçesinde bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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