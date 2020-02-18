Rize'de bir kişinin arkadaşının saldırısına uğradığı iddiası - Son Dakika

Rize'de bir kişi, 6 yıl sonra sokakta karşılaştığı okul arkadaşının saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Piriçelebi Mahallesi'nde yürüyen Ebubekir Al, 6 yıl sonra sokakta karşılaştığı ortaokul arkadaşı H.B. ile sohbet etmeye başladı.

Bu sırada H.B, "6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni bir tenha yerde görseydim" diyerek Ebubekir Al'a yumruk attı.

Al'ın kendisini korumaya çalışırken ittiği H.B. yere düştü. Ayağa kalkan H.B, olay yerinden kaçtı.

Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan, çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluşan Ebubekir Al, polise giderek şikayetçi oldu.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Ebubekir Al, soysal medya hesabından Vali Kemal Çeber'e "Sayın Valim saldırıya uğradım, şu an hastanedeyim, yarın ameliyatım var, lütfen yardımcı olun." diyerek yardım istedi.

Vali Çeber ise Al'ın talebi'ne, "Ebubekir kardeşim öncelikle geçmiş olsun. Uğramış olduğun saldırı konusunda gerekli talimatları bizzat İl Emniyet Müdürümüze verdim. Olayı yakından takip ediyoruz." yanıtını verdi.