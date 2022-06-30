Rize'de bir öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı - Son Dakika
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Rize'de bir öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı

30.06.2022 18:59
Rize'de bir öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı

Rize'de bir öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı.

Rize'de bir öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 5 Haziran'da gerçekleştirilen sınav sonuçlarına göre, bir önceki yıla göre ciddi bir başarı artışı yaşandığı belirtildi.

İl genelinde 4 bin 36 öğrencinin 3 bin 25'inin sınava katıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sınava katılım oranının Rize'de yüzde 74,95 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde 2021 LGS puan ortalaması 279,17 iken 2022 LGS puan ortalaması 285,88 olarak gerçekleşmiştir. İlimizde ise puan ortalaması 2021 LGS'de 268,35 iken 2022'de ise 303,34 olmuştur. Türkiye genelinde LGS puan ortalaması 6,71 puan artmışken Rize'de ise 34,99 puan artmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde Rize'nin puan artışı Türkiye genelinin yaklaşık 5 kat üstünde gerçekleşmiştir. Bunun yanında bir öğrencimiz de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan almıştır."

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rize'de bir öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de bir öğrenci LGS sınavından 500 tam puan aldı - Son Dakika
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