Rize'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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Rize'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

02.08.2022 17:31
Rize'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Rize'de bir otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Rize'de bir otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Düz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 BZK 830 plakalı aracın sürücüsü Melike T., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla dereye uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı servisi ekiplerine bildirmesinin üzerinde olay yerine Rize Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile Caner T. ve Şeyda O., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. - RİZE

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Kaynak: İHA

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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