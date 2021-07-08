Rize'de cadde ve sokaklar 200 bin çiçekle renklenecek - Son Dakika

Rize Belediyesi'ne ait serada üretilen çiçekler, kent merkezindeki cadde ve sokaklara rengarenk görünüm katıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle başlatılan çiçeklendirme çalışmalarıyla bir kısmı belediye sera alanında üretilen 200 bin begonya ve kadife çiçeğinin şehri süsleyeceği belirtildi.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, şehrin farklı yerlerindeki park ve bahçelerin bakımı ve refüjlerin çiçeklendirilmesi çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmalar kapsamında Çiftekavak, Alipaşa, Laleli caddesi, Sanayi kavşağı, Dağdibi kavşağı, Paketleme kavşağı, Araştırma kavşağı ve yol güzergahı ile şehir merkezi içerisinde bulunan noktalarda çiçeklendirme ve bakım çalışmaları yapılıyor. 110 bin çiçeğin dikiminin tamamlandı. 90 bin çiçeğin daha dikileceği çalışmalar tamamlandığında toplamda 200 bin çiçek şehre ayrı bir güzellik kazandıracak."